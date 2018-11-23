Mücahit Durmuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutladı

“24 Kasım ÖğretmenlerGünü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, “hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek bilgili, donanımlı, dinamik, açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek bizim için son derecede önemlidir” dedi.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili yaptığı yazılı açıklama şu şekilde;

Öğretmenlik, kutsal bir meslektir; çünkü çocuklarımız öğretmenlerimizin ellerinde şekillenmektedir. Hayatları boyunca eğitmeyi ve öğretmeyi kendilerine bir görev olarak gören öğretmenlerimiz, ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmak için gece gündüz demeden gayret göstermektedirler.” diye konuştu.

Çocuklarımızın aklın ve bilimin rehberliğinde, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek bilgili, donanımlı, dinamik, açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek bizim için son derecede önemlidir; aynı zamanda ahlaki ve kültürel yönden gelişmiş, okuyan, düşünen, uygulayan ve neticelendiren özgür bireyler olarak yetişmesi de vazgeçilmezlerimiz arasındadır. İşte bu noktada öğretmenlerimiz, yetiştirdikleri nesillerle dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışarak bu ulvi görevi hakkı ile yerine getiren ve tutuşturdukları eğitim meşalesi ile ülkemizi daha da aydınlık hale getireceklerine emin olduğum öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.