MENÜ
Bugün: 23 HAZİRAN 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 95.852
DOLAR 4,6789
EURO 5,4540
ALTIN 191,06
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Müdür Loğoğlu’ndan Milli Takım kampına ziyaret159 defa okundu

kategorisinde,23 Haz 2018 - 15:43 tarihinde yayınlandı
Müdür Loğoğlu’ndan Milli Takım kampına ziyaret

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, 29 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan’ın Albena kentinde yapılacak U15 Hokey 5S Erkekler ve Bayanlar Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası Ligi müsabakaları öncesi Osmaniye Açık Alan Hokey tesislerinde kamp yapan milli takım oyuncularını ziyaret etti. Antrenör Serkan Şen, 26 Haziranda sona erecek kampta 12 bayan ve 12 erkek sporcunun bulunduğunu ifade ederek, sporcuların kamp sonrası 29 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan’ın Albena kentinde yapılacak u15 Hokey5s Erkekler ve Bayanlar Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edeceğini kaydetti. Milli takım kafilesi ile bir araya gelen İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Milli Takım idareci ve Antrenörleriyle sohbet ederek, hokey antrenmanını izledi. U15 Yaş Açık Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası müsabakaları öncesinde antrenör ve sporculara başarılar diledi. Ardından sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ