Müdür Loğoğlu’ndan Milli Takım kampına ziyaret

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, 29 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan’ın Albena kentinde yapılacak U15 Hokey 5S Erkekler ve Bayanlar Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası Ligi müsabakaları öncesi Osmaniye Açık Alan Hokey tesislerinde kamp yapan milli takım oyuncularını ziyaret etti. Antrenör Serkan Şen, 26 Haziranda sona erecek kampta 12 bayan ve 12 erkek sporcunun bulunduğunu ifade ederek, sporcuların kamp sonrası 29 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan’ın Albena kentinde yapılacak u15 Hokey5s Erkekler ve Bayanlar Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edeceğini kaydetti. Milli takım kafilesi ile bir araya gelen İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Milli Takım idareci ve Antrenörleriyle sohbet ederek, hokey antrenmanını izledi. U15 Yaş Açık Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası müsabakaları öncesinde antrenör ve sporculara başarılar diledi. Ardından sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE