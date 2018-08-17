Müdür Sağlam: Halkımız kurbanlarını güvenle alabilir

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, vatandaşlara kurbanlarını güvenle alabileceklerini ifade ederek, kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaşının hayvanbilgi.tarim.gov.tr adresinden veya “HaySag” isimli mobil uygulamadan küpe numarası ile sorgulanabileceğini belirtti. Müdür Sağlam, Fakıuşağı Mahallesindeki kurbanlık hayvan pazarını ziyaret etti. Burada yetiştiricilerle sohbet eden Müdür Sağlam, kurbanlık hayvan sayısında sorun olmadığını yeterli sayıda kurbanlık hayvan bulunduğunu kaydetti. Yetiştiriciler ise satışlardan memnun olduklarını ifade ettiler. Pazarda bulunan kurbanlık hayvan alacak vatandaşlarla da bir süre sohbet eden İbrahim Sağlam, kurbanların güvenle alınabileceğini ifade ederek, kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaşını https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr adresinden veya “HaySag” isimli mobil uygulamayı cep telefonlarına indirerek küpe numarası ile sorgulayabileceklerini söyledi. Sağlam, “Haysag” uygulamasının bakanlık tarafından akıllı telefon ve tabletlerde kullanılmak üzere geliştirildiğini belirterek, “Hayvan sağlığı, hayvan hareketleri, hayvan refahı gibi bilgilere ulaşılabilen bir uygulamadır. Uygulama cep telefonlarına indirilerek ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.” dedi. İl Müdürü Sağlam, yetiştiricilere bereketli satışlar dileyerek, “Kurban kesecek vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyor, kurbanlarının makbul ve kabul olmasını dileyerek, sağlıklı ve mutlu nice bayramlar temenni ediyorum” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE