Müfit Can Saçıntı 18 Aralık’ta Osmaniye’de

Yöhetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, tek kişilik ‘Lafını Esirgemeyenler’ oyunu ile Osmaniyelilerle buluşacak. Kırmızı Sanat tarafından organize edilen program, 18 Aralık günü saat 20.00’da Cebelibereket Kültür Merkezi’nde yapılacak. “Mandıra Filozofu” ve Yaşamak güzel şey’ filmleriyle akıllarda yer eden Saçıntı, film ve tiyatro tekniklerini harmanlayarak ‘fi-yatro’ adını verdiği sunuş tekniği ile gösterisini sahneleyecek.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE
Müfit Can Saçıntı 18 Aralık’ta Osmaniye’de326 defa okundu
Osmaniye kategorisinde, 13 Ara 2017 - 16:17 tarihinde yayınlandı
Yöhetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, tek kişilik ‘Lafını Esirgemeyenler’ oyunu ile Osmaniyelilerle buluşacak. Kırmızı Sanat tarafından organize edilen program, 18 Aralık günü saat 20.00’da Cebelibereket Kültür Merkezi’nde yapılacak. “Mandıra Filozofu” ve Yaşamak güzel şey’ filmleriyle akıllarda yer eden Saçıntı, film ve tiyatro tekniklerini harmanlayarak ‘fi-yatro’ adını verdiği sunuş tekniği ile gösterisini sahneleyecek.
Haber Editörü : basak Tüm Yazıları
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