Müftüoğlu, yogun bakımda

Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesi MHP Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Erol Müftüoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrasında Osmaniye’de bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bugün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanan Hasanbeyli MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erol Müftüoğlu’na 112 acil servisi ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği teşhisi konulan Mehmet Erol Müftüoğlu, daha sonra Osmaniye’de bir hastanenin yoğun bakım servisine alınarak tedavisine başlandı. Mehmet Erol Müftüoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bize gelen bilgiler arasında.