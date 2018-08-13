Muhasebeci ve mali müşavirlere istihdam teşvikleri anlatıldı

Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde,serbest muhasebeci ve mali müşavirlere yönelik düzenlenen seminerde istihdam teşvikleri anlatıldı. Kadirli İŞKUR Hizmet Merkezi, Kadirli Ticaret Odasıyla işbirliği yaparak her hafta farklı sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme seminerleri düzenliyor. Bu kapsamda ilk bilgilendirme toplantısı serbest muhasebeci ve mali müşavirlere yönelik organize edildi. Kadirli Ticaret Odası’ndaki toplantıda “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” kapsamında hayata geçirilen kurs programlar ile istihdam teşvikleri anlatıldı. Kadirli İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Abdulhamit Yıldırım, “Bir senden Bir Benden Teşviki” ile “İlave İstihdam Teşvik”lerinin detayları hakkında işverenleri bilgilendirdi. Toplantıda konuşan Şube Müdürü Yıldırım, kadın istihdamını artırmak amacıyla sanayi ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programlarına ve Mesleki Eğitim Kurslarına katılan kadınlara, bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL’lik bakım desteği sağladıklarını söyledi. Şube Müdürü Yıldırım, istihdamı artırmak amacıyla uygulanan“İstihdam Teşvikleri” ne ilişkin bilgilendirme toplantılarının Ticaret Odası üyelerine yönelik olarak ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini belirtti.

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