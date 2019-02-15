Münavebe şartına uymayanlar destek alamayacak

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, münavebe şartına uymayarak arazisine üç yıl üst üste aynı ürünü eken çiftçilerin, desteklerden yararlanamayacağını söyledi. Müdür Sağlam, ekim nöbeti uygulamaları ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmekte, toprakta organik madde arttırılmakta, daha fazla su tutması sağlanmakta, toprağın verimliliği yükseltilmekte ve yabancı otlar ve hastalık – zararlılarla mücadele etkinliğinin artırılmakta olduğunu ifade etti. 2019 yılı Hububat ekim sezonu öncesi çiftçiyi uyaran Müdür Sağlam, “Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek, doğaya zarar vermemek şartıyla gelecek nesilleri korumak, kimyasal maddelerin zararlarının insan, çevre ve hayvanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden korunmak amacıyla, “2018 üretim yılından başlamak üzere, örtü altı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz.” hükmü ile 2018 yılından itibaren bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe şartı getirilmiştir. 2018 ve 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş ve yetiştirecek olan ve 2020 yılı üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerimiz Tebliğin ilgili maddeleri gereğince, sertifikalı tohum, yem bitkileri ve fark ödemesi gibi bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacaktır.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE