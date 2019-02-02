MÜSİAD üyelerine İŞKUR ve SGK destekleri anlatıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Osmaniye Şubesi üyelerine Çalışma ve iş Kurumu (İŞKUR) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) destekleri anlatıldı. Osmaniye İŞKUR ile SGK İl Müdürlüğüyle yapılan işbirliği sonucu, MÜSİAD Osmaniye Şubesi başkan ve üyelerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. SGK İl Müdürlüğü hizmet binasında ki toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ve SGK İl Müdürü Mücahit Çelik, çalıştıkları kurumların faaliyetlerine yönelik bilgilendirme yaptı. İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, MÜSİAD Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve Yönetim Kurulu Üyelerine, istihdamın korunmasını sağlayan “Kısa Çalışma Ödeneği”, istihdamın artırılması için hayata geçirilen “istihdam teşvikleri” ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik uygulanan “Aktif İşgücü” programlarına ilişkin destekler hakkında bilgi verdi. İŞKUR VE SGK işbirliğiyle düzenlenen bilgilendirme toplantısına Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ile İş ve Meslek Danışmanı Murat Işık da katıldı.

Share This:

































