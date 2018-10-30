Mustafa Demircan CHP’den Kadıköy Belediye Başkanlığına Talip

Kadıköy Belediyesi eski Başkan Vekili Mustafa Demircan aday adaylığı ile ilgili bir açıklama yaptı.

1975’te CHP Gençlik Kolları’nda siyasete başlayan, 1989 – 1994 arasında Kadıköy Belediyesi Meclis üyesi, 1999 – 2014 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Vekili olarak Kadıköy halkına hizmet eden Demircan yaptığı açıklamada, “Görev yaptığım süre zarfında Kadıköylülerin kent yaşamlarını kolaylaştıracak reformlara imza attık, refah ve mutluluğu artırmak ana hedefimiz oldu. Bu doğrultuda plan, program ve politikalar geliştirdik ve uygulanmasına öncülük ettik. Şimdi ise bilgi ve birikimim ile yeni bir yerel yönetim anlayışı ve modeli doğrultusunda hizmet etmek istiyorum. Daha mutlu ve müreffeh Kadıköylüler, ekoloji dostu bir Kadıköy hayal ediyorum” dedi.

Yerel Yönetimlerde Tecrübe Sahibi

20 yıl belediye meclis üyeliği ve 15 yıl belediye başkan yardımcılığı ve vekilliği görevlerini yürüten Demircan, Kadıköy halkı tarafından, yerel yönetimler alanında tecrübeli bir isim olarak tanınıyor.

Demircan Yönetim Modeli Açıkladı: “Sürdürülebilir Yerel Yönetim”

Belediyecilikte deneyimli bir isim olan Mustafa Demircan’ın, “Sürdürülebilir Yerel Yönetim Modeli” adlı bir çalışması bulunuyor. Bu model ile mahalleden başlayarak kentin tamamına uzanan yönetişimi esas alarak kentlinin iradesi güçlü kılınmak üzere yönetimin ortağı haline getiriliyor. Demokrasiden hızla uzaklaşmış merkezi ve otoriter yönetim anlayışının hâkim kılındığı, artan gelir adaletsizliği, bozulan toplum sağlığı, eğitim, ulaşım gibi yetersiz kalan altyapı, tükenmekte olan su, gıda ve enerji, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi büyüyen sorunlara karşı Kadıköy halkı çözümün ortağı haline getirilecek diyen Demircan sözlerine şöyle devam etti: “Mahalle kültürünü yaşatacağız, belediye- muhtar – mahalle sakini yakın iş birliği içinde olacak. Yeşil Mahalle planlaması adı altında her bir mahallede kuracağımız bu iş birliği ile belediye bütçesini birlikte oluşturup, birlikte yöneteceğiz. Sorunlarımızla baş etmek üzere çevre yönetimi, ekonomik gelişim, sosyal gelişim, eğitim sağlık, doğal hayat ve sokak hayvanları, ulaşım, kent planlama, tasarım, akıllı şehir, konularında meslek odaları, STK’lar, üniversiteler ve tüm yerel dinamikler ile birlikte hareket ederek politikalar ve çözümler elde edeceğiz. Amacımız; ekoloji dostu yaşanabilir bir kent, mutlu ve müreffeh Kadıköylü.”

Doğma Büyüme Kadıköylü

Doğma büyüme Kadıköylü olan Demircan, “Ben bu kentte doğdum, bu sokaklarda oynadım, bu kaldırımlarda dolaştım. Kendimi buraya ait hissediyorum. Burası benim evim. Vefa borcumu daha nitelikli hizmetler yaparak ödemek istiyorum” dedi.