Mustafa Özbolat Ak Parti Hatay Milletvekili Aday Adayı

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Kurul Üyesi Avukat Mustafa Özbolat 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem Milletvekilliği için Ak Parti’den aday adayı oldu.

Aday adaylığı süreci ve özgeçmişi ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Av. Mustafa Özbolat yaptığı açıklamada; “Öncelikle hepinize teşekkür ediyor hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 24 Haziran 2018 de yapılacak genel seçimlerin milletimize, bölgemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimler sadece ülkemizi değil, mazlum milletleri ve haksızlığa uğramış insanları ve tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu açıdan bu seçimleri iki defa önemsiyoruz. Bu anlamda da kendimizi sorumlu hissederek aday adaylığı müracaatımızı yaptık. Allahın izniyle şimdiye kadar mesleki ve siyasi hayatımda edindiğim tecrübelerimi ülkeme ve milletime hizmet etme yolunda aday adaylığımızı açıkladık. Bu bir nasip ve kısmet işidir. Ailemin ve yakın çevremin desteğini ve görüşlerini alarak iki haftalık bir istişare süreci sonunda bu zor göreve talip oldum. Hepimize bu seçimde görevler düşüyor. Sadece bana iş düşmüyor bu ülkenin tüm güzel insanlarına görevler düşüyor. İnşallah ülkemize ve milletimize hayırlı olur. Görev bize verilse de verilmese de partimizin yanında çalışmaya ve aday yapılan arkadaşımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.” Dedi.

Avukat Mustafa Özbolat Kimdir?

10.08.1973 tarihinde Afşin İlçesi’nde dünyaya gelen Mustafa ÖZBOLAT, Hatay İli Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Dörtyol’da tamamlayan ÖZBOLAT, 1997 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

İŞ VE KARİYER HAYATI:

1999 yılından bu yana Hatay Barosuna kayıtlı serbest Avukat olarak çalışan ÖZBOLAT, bunun yanında hissedarı olduğu şirketlerle iş dünyasında saygın bir iş adamı kimliğine de sahiptir. Körfezde şehir ve turizm otelciliğinin öncülüğünü yapan ÖZBOLAT; 2011 yılında muhafazakâr çizgide dört yıldızlı Fourway Hotel’i açarak bölgede bir ilki gerçekleştirmiştir. Altı yıl işleterek devretmiştir.

İnşaat sektöründe Dörtyol ve çevresinde modern mimarinin (ticari/konut-kurumsal firmaların) şehrimize kazandırılmasında büyük emeği olan ÖZBOLAT, aynı zamanda ayrıca kentsel dönüşüm anlamında da Adana Ceyhan’da 140 konutluk projesi ile bölgeye bu anlamda öncülük etmiştir.

Bu başarısını diğer sektörlerde de gösteren ÖZBOLAT, zeytincilik, narenciye, arıcılık gibi tarım ve hayvancılık alanlarında bölgeye önemli katkıları olmuş; Çukurova ve Mustafa Kemal Üniversitesi ile işbirliği içerisinde çalışarak bölgede modern tarımın yaygınlaştırılmasına rehberlik etmiştir. Bununla beraber yaklaşık 8-10 bin ağacın (zeytin, narenciye vb.) dikilmesini sağlamıştır.

Maden ve yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması noktasında girişimleri olmuştur.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılması bakımından 4 megavat Güneş Enerji projesini 2017 yılında hayata geçirmiş ve yaklaşık 6.000 konutun elektrik enerjisini üretmektedir.

Binlerce müvekkili bulunan ÖZBOLAT, yaklaşık 450 kişinin 4C statüsünde işe dava yoluyla alınmasını ve binlerce işçinin de İSDEMİR AŞ’de hissedar (%11 Hisse) olmasını sağlamıştır. Hukuk, inşaat, turizm, otelcilik, tarım, madencilik, çiftçilik, enerji (GES) ve işleriyle iştigal eden ÖZBOLAT, bölgede yüzlerce kişinin istihdamını sağlamıştır.

SİYASİ HAYATI:

Siyasetin bir üst perdeden değerlendirildiği bir dönemde, Türkiye siyasetine yeni bir soluk getiren Ak Parti’nin kuruluşundan bu yana; millete hizmet yolunda 17. Yılını kutlayan Ak Parti teşkilatları ile birlikte hareket eden ÖZBOLAT, Siyasi hayatına 27 yaşında iken ilk kez 2001 yılında Ak Parti Dörtyol Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Hukuki ve Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevleri ile girmiştir.

2002-2015 yılları arasında genel seçimler, mahalli idareler seçimleri ve referandum oylamalarında sandık görevlilerinin eğitiminden, İlçe Seçim Kurulu Üyeliğine, Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlığından, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın Resmi Temsilciliğine kadar birçok önemli görevlerde bulundu.

30 Mart 2014 yılı Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde kendisine teklif edilen meclis üyeliği adaylığını, seçimi referandum kabul ederek, yoğun bir tempo ile çalışarak Ak Parti’nin bölgedeki başarısında katkısı olmuştur.

2014 yılı Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Dörtyol 1. Sıradan Meclis Üyeliğine seçilerek; Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği, AK Parti Grup Başkan Vekilliği, Alt Komisyon Üyelikleri ve Komisyon Başkanlıkları görevlerini 2015 yılına kadar yürüttü.

AİLE HAYATI:

Dörtyol Kuzuculu ‘dan Yasemin Çelebi ile 1996 yılında evlenen ÖZBOLAT, 2’si erkek, 3’ü kız olmak üzere 5 çocuk babasıdır.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol