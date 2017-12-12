Mustafa Uyan “Emekliler Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmalıdır”

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan, emeklilerin maaşlarının yüksek oranda iyileştirilmesi gereğine işaret etti. TÜED İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan konuyla ilgili olarak şöyle konuştu “Emeklilerimiz alt gelir grubundadır ve ciddi manada geçim sıkıntısı çekmektedir. Yıllardır gelmiş geçmiş hükümetler, emeklinin ağzına bir parmak bal çalarak, 6 ayda bir yüzde 4 bilmediniz 5 en fazla 6 oranın da emeklinin maaşına zam yapmaktadır. Emekliyi yılda yüzde 8 ya da yüzde 10’luk maaş zammı kurtarmıyor. Merhum Necmettin Erbakan gibi emekliye ciddi bir maaş artışı sağlayacak hükümetler ve babayiğitler arıyor ve onları bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Başbakan Yıldırım mutlak surette emekliyi, emeklilerin yetersiz maaş konusunu ayrı ve özel bir gündemle ele almalı ve emeklilerin maaşlarının ciddi oranda artırılması için çalışmalar yapmalıdır. Emeklinin dayanacak gücü kalmamıştır. Hemen her gidere, her kamu açığına kaynak bulan hükümet, emekli maaş zamlarına da kaynak bulup, emekliyi yokluk ve sefaletten kurtarmalıdır. Emeklilerin maaşlarını belirgin bir biçimde iyileştirmek için tez zamanda ‘Emekliler Yüksek İstişare Kurulu’ oluşturulmalı, bu kurula, emeklinin halinden emekli anlar misali tüm sivil toplum kuruluşlarından emekli üyeler dâhil edilmelidir. Ayrıca, gerekirse ‘Emekli Bakanlığı’ adı altında sadece emeklilerle ilgilenen bir bakanlık oluşturulmalıdır. Ancak bu şartlarda emeklilerin derdine derman, geçim sıkıntısı yaralarına ise merhem olunur.”

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