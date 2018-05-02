Mustafa Uyan yeniden şube başkanı seçildi

Türkiye Emekliler Derneği İskenderun Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu, İskenderun Amanos Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. İskenderun Şubenin 6. Olağan Genel Kurulu’na Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, TÜED Genel Başkan Yardımcısı Gazi Aykırı, TÜED Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, TÜED Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Arif Yıldız, İskenderun ve Arsuz’daki bazı siyasi partilerin ilçe başkan ve temsilcileri, bazı oda başkanları, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mar-Der İskenderun Şube Başkanı Salih Bayer, dernek üyeleri ve diğer bazı konuklar katıldılar.

Kongrenin açılmasından sonra divan için verilen bir teklifin ardından Divan başkanlığına TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, divan başkan yardımcılığına Genel Başkan yardımcısı Gazi Aykırı, TÜED Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, TÜED Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Arif Yıldız getirilirken, divan katip üyeliğine TÜED Adana Şube Başkanı Seyfi Hüseyin iyiyürek ve TÜED K.Maraş Şube Başkanı Mehmet Nalbantbaşı getirildiler.

Şube faaliyetlerinin ve giderlerin ibrasından sonra seçimlere geçildi. Tek liste halinde yapılan seçimler sonrasında Mustafa Uyan yeniden başkan seçilirken yönteim kurulu aisl üyeleiklerine Hüseyin Göde, Doğan Süslü, Nevzat Kaçar, Malik Yorulmaz seçildiler. Yedek üyeler ise şu isimlerden oluştu. Ahmet Yıldırım, Mahmut Temiz, Cemal Uçar, Haydar Dönmez, Nedim Sert. TÜED İskenderun Şubenin Denetim Kurulu asil üyeliklerine ise şu isimler seçildi. Halil Besler, Hatice Yıldırım, Mehmet Yakışan.

Kongre de bir konuşma yapan TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün Emekli maaşının yeniden düzenlenmesi gereğine işaret ederek özetle “kayıt dışı ekonominin mutlaka kayıt altına alınması gereklidir. Dünyada ne varsa tüketeceksiniz ama siz bir şey üretmeyeceksiniz. Bu böyle olmaz. Milli tasarrufla, üretimi artmakla, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasıyla Türkiye kurtuluşa yönelir. Türkiye’nin kurtuluş reçetesini her yerde anlatıyoruz. Emeklinin üzerindeki katkı payı kaldırılmalıdır. Emekliler için intibak yasası şarttır. Bu seçim döneminde emeklilerin beklentilerini hemen her siyasi partiye birer raporla maddeler halinde sunacağız” diye konuştu.

Öte yandan güven tazeleyerek yeniden şube başkanı seçilen Mustafa Uyan kısa bir teşekkür konuşması yaparak “Bana ve yönetim kuruluna olan güveniniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da emekliler için gayret göstermeye, ter dökmeye devam edeceğiz. Her zaman emeklilerin hak arayışı için mücadele vereceğiz” dedi.