Osmaniye Belediyesi’nin, SODES (Sosyal Destek Programı) çerçevesinde düzenlediği “Mutlu İzci Çocuklar” projesi tamamlandı. Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Osmaniye Valiliği tarafından koordine edilen proje kapsamında 225 öğrenciye temel izcilik eğitimi verilirken çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen proje geçtiğimiz hafta Osmaniye Belediyesi Samet Aybaba İzcilik ve Spor Kompleksinde düzenlenen piknik programı ile tamamlandı.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Kadir Kara, “Bu proje ile Osmaniye Belediyesi olarak imkânları sınırlı gençlerimizin toplumsal hayata bakışlarında bir farkındalık yaratmak amacıyla izcilik faaliyetlerinde bulunulduk. Bu faaliyetler ile kişisel gelişimine fayda sağlayacak milli ve manevi değerlere saygılı insanlar yetiştirmeyi amaçladık. Gençlerin etik, estetik ve duygusal yönden gelişimlerine destek olacak tarihi yerleri gezerek öğrenmeleri için kültürel geziler bu proje kapsamında yaptık.” dedi.

Proje kapsamında , Aslantaş Karatepe Açık Hava Müzesi, Kastabala, Düziçi Harun Reşit Kalesi, Çanakkale-Burs-Konya, Samsun-Amasya-Kapadokya, Ankara gezileri yapılarak kursa katılan izcilere kültürel ve tarihsel bilgiler verildi.