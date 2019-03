Mutlu Şehir Mutlu Kadın Programı’na Muhteşem İlgi

Osmaniye Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Mutlu Şehir Mutlu Kadın programı düzenlendi. Kadınlara özel düzenlenen programa Osmaniyeli kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Programa şehit ve gazi aileleri, yer fıstığı sektöründe çalışan kadınlar, kamu kurumları ve STK’ lardaki kadın yöneticiler, kadın mahalle muhtarları, belediye meclisinin kadın üyeleri, Osmaniye Belediyesi’nde görev yapan kadınlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Tüm kadınların önünde saygı ile eğiliyorum diyen Belediye Başkanı Kadir Kara konuşmasında; “Siz değerli hanımefendilerin bu kadar coşkulu katılımı beni gerçekten çok duygulandırdığını samimi olarak ifade etmek istiyorum. Konuşmayı çok seven biri olarak hitabet ve siyasi hayatımda ilk defa sizlerin huzurunda çok heyecanlandığımı belirtiyorum. Kadın annemizdir, eşimizdir, kızımızdır, torunumuzdur. Kadının olmadığı, elinin değmediği bir işte sonuç bekleyebilmek asla mümkün değildir. Kadınlar, inancımız ve imanımızın gereği de başımızın tacıdır. Biz her fırsatta her hizmetimizde ve her davranışımızda kadınlarımızın hak ve hukuklarını gözeterek ona uygun hizmetler üretmeye gayret sarf ettik. 31 Mart’ta yapılacak seçimler sonucunda siz değerli kardeşlerimiz ve Osmaniyeli hemşerilerimiz bize devam yetkisi verirse inşallah Osmaniyedeki kadınlarımızın daha mutlu ve daha güzel şartlarda yaşamaları için elimizden gelen tüm gayreti ziyadesiyle vermeye çalışacağımızı belirtiyorum. Sizlerin şahsıma, kurumuma ve davetime göstermiş olduğunuz engin ilgi alaka ve katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. 8 mart dünya kadınlar gününüzü kutluyor, dua ve desteklerinizi bekliyor hepinize saygılar sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Mutlu Şehir Mutlu Kadın programına katılan kadınlar, “Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara, incelik göstererek bu özel günümüzde bizlerle birlikte oldukları için ve bizleri bu programa davet etikleri için çok teşekkür ediyoruz.” dediler.

Mutlu Şehir Mutlu Kadın programına katılan tüm kadınlara Osmaniye Belediyesi tarafından karanfil ve hediyeler verildi.

Kadınların yoğun katılımıyla gerçekleşen programın devamında Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından birbirinden güzel eserler seslendirdiler. Ayrıca müzik gurubu öğrencilerinin Başkan Kadir Kara’nın salona gelmesiyle birlikte doğaçlama olarak Başkan Kara’ya özel bir şarkı seslendirmeleri katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Başkan Kadir Kara, öğrencilerin bu jestinden çok mutlu olduğunu ifade ederek her zaman yanlarında olduğunu söyledi ve teşekkür etti.

Program sonunda tüm katılımcılara ayrıca Osmaniye Belediyesi tarafından fidan dağıtımı yapıldı.