-Müze’deki programda; Şiir ve Türküler “Öğretmen” i anlattı..

Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği’nin geleneksel hale getirdiği “Şiiri al da gel” programının 24.’ncüsü 24 Kasım Öğretmenler gününe denk gelmesi nedeniyle konu; “Öğretmenler” oldu.

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi Şor odası’nda her ayın son Cumartesi günü saat: 13.30’da başlatılan “Şiirini al da gel” programın Kasım ayı etkinliğinde, şiir ve türkülerde “Öğretmenler ve yaşamı ” dile getirildi.

Kent Müzesindeki 24. Ayına giren program OŞYAD Genel Sekreteri Hatice Bahar’ın şiirini yorumlaması ve açış konuşması ile başladı.

Ardından OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, Kent Müzesinde 24.’ncü ayına giren “Şiirini al da gel” programından sözederek, bu programın “Öğretmenler gününe denk” gelmesi nedeniyle; “ başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” diyerek sözlerine başladı.

OŞYAD Başkanı Bardak konuşmasının devamında, 6-11 Kasım tarihlerinde eşzamanlı olarak düzenlenen Akdeniz kentleri kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Osmaniye İl temsilciliği olarak; en fazla etkinlik yapan yerleşim birimi olarak kayıtlara geçilmesi nedeni ile yönetim kurulu, dernek üyeleri ve tüm destek verenlere teşekkür etti.

Programa çıkan ilk ozan Ramazan Çulcu, Öğretmenler günü’nü kutlayarak; “Başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin bu gününü kutluyor, bizlere Cumhuriyet gibi bir yönetim şeklini armağan eden Atatürk’e, bizlere okuma -yazmayı öğreten tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek bağlaması ile türkülerine başladı.

Etkinlikler kapsamında; Osman Körkü, Ozan Duranoğlu (Mahmut Eynallı), Nurdoğan Çolakkadı, Aşık Salih Kanbur, Ramazan Çulcu, Zekeriya Gözübenli ve Ozan Maranlı

(İbrahim Karagülle) türküleriyle programa katıldılar.

Şiirleriyle ise; Mustafa Yeydem, İzzettin Kanat, Selahattin Ölmez, Vatandaş Ahmet (Ahmet Demir), Recep Taş, Nilüfer Kutluer, Emel Fettahlıoğlu, Bekir Dağsever, Mustafa Kestek ve Mehmet Sarıca şiirleri ile programa renk kattılar.