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Müzeler Haftası’nda OŞYAD’ın, türkü ve Şiir etkinliği - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Müzeler Haftası’nda OŞYAD’ın, türkü ve Şiir etkinliği14 defa okundu

kategorisinde,27 May 2019 - 15:03 tarihinde yayınlandı
Müzeler Haftası’nda OŞYAD’ın, türkü ve Şiir etkinliği

Osmaniye Ozanlar, Şairler Ve Yazarlar Derneği’nin geleneksel hale getirdiği “Şiirini al da gel” etkinliği, Belediye Kent Müzesi (Şor odası) salonunda 29. ayına girdi.

Müzeler Haftası olması dolayısı ile sözkonusu Müze etkinliğinin ayrı bir özelliğinin olduğunu anımsatan OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, programda yaptığı konuşmada; “ Osmaniye Belediyesi Kent Müzesin’de gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik 29.’ncu kez yapılmış olacak. Müzeler haftasına etkinliklerimiz olması ayrı bir Müze tanıtımı olarak değerlendirilebilir. Her ayın son Cumartesi günü 28 aydır bu salonda yaptığımız programlarımızda toplamda 146 Türkü ve 275 şiir okunması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca üç yıl içerisindeki ay sonundaki 3 etkinliğimiz “Ekmek ödüllü şiir yarışması gezi programı” kapsamında Hemite Köyündeki Yaşar Kemal Parkında gerçekleşmiş olup, buradaki türkü ve şiir okuma sayılarını kayıt dışı bırakmaktayız. Ayrıca, 29 Mayıs günü Dernek üyemiz, dünya duvar resim yapma rekortmeni, şair, müzisyen ve ressam Mustafa Dinletir’in ölümünün 3.’ncü yıldönümüdür. Aramızdan ayrılışının 3.’ncü yılında onu saygı ile anıyor, ölüm yıldönümünde mezarı başında anma programına katılımlarınızı bekliyoruz.”dedi.

Kent Müzesi’ndeki “Şiirini al da gel” programında; Nurdoğan Çolakkadı, İbrahim Karagülle (Ozan Maranlı), Ramazan Çulcu ve Mahmut Eynallı (Ozan Duranoğlu) bağlaması ile türkülerini yorumladılar.

Ayrıca, Mahmut Eynallı’nın bağlaması eşliğinde; Ali Şimşeksoy ile ÇUHADER üyesi Fatma Candemir türküler söyledi.

Program içerisinde; Ahmet İpek, Mustafa Yeydem, Vatandaş Ahmet, İ. Şadi Çenet, Cafer Ekiz, Üzeyir Ezici ve Gamze Demircan ise şiirleri ile duygulu anlar yaşattılar.

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