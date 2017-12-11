MÜZSAN 39’uncu il temsilciliğini Osmaniye’de açtı

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Osmaniye İl Temsilciliği, düzenlenen törenle açıldı. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu, Osmaniye İl Temsilcisi Hanifi Gökhan ve yerel müzisyenler ile bazı sanatçılar katıldı. Açılış konuşması yapan İl Temsilcisi Gökhan, 15 yıldan bu yana müzikle uğraştığını belirterek, “Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz bu yola çıkarken sadece kendimizi değil bütün sanatçıları düşündük. Artık sanatçıların SSK’sı var, artık emekli oluyorlar, artık sosyal güvenceleri var. MÜZSAN olarak Osmaniye’mizi kültür sanat merkezi yapmak için bugün burada ilk adımı atıyoruz.” dedi. MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu ise konuşmasında, 1986 yılında müzik hayatına başladığını, yıllardır bu işi icra ederken hiç bir sosyal güvencelerinin olmadığını belirterek, “2009 yılına Gaziantep’te ‘Sanatçılar Derneği’ni kurduk. Daha sonra 5510 sayılı yasaya ekleme yaptırarak mahalli ve yerel sanatçılarımızın da Kültür ve Turizm Bakanlığı alanında çalışan sanatçılar gibi bir takım haklarının olmasının önünü açtık ve 2011’den bu yana mahalli ve yerel sanatçılarımız da ulusal sanatçılar gibi haklardan faydalanabilmekteler.” dedi. Çıkan torba yasalar ile sanatçılara yıpranma payı verildiğini ve geriye dönük borçlanmalar çıkartıldığını söyleyen Onurlu, “Bizler Gaziantep Sanatçılar Derneği’ni 26 dernek ile birleşerek Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu kurduk. Şuanda 38 tane ilde temsilciliğimiz var ve bugün Osmaniye’mizde 39’uncu ilimizin temsilciliğini açtık. Bizler biraz ezginliğini yaşadık ama gelecekte inanıyorum ki sanatçı kardeşlerimiz daha çok rahat edecekler.” diye konuştu. Ahmet Onurlu Osmaniye temsilciliğinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, yerel müzisyenlere başarılar diledi. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek şubenin temsili açılışı yapıldı. Daha sonra ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Genç Gönüller Kulübü Mehter Takımı mini bir konser verdi. Program, yerel müzisyenler tarafından söylenen şarkılar ve şiirlerin okunması ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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