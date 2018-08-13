Nak, Toprakkale’de göreve talip

Yaklasan yerel secimler oncesi Toprakkale Belediye Baskanli icin aday adayi oldugunu aciklayan Ali Nak ” Allah kismet ederse ben Belediye Baskani olmak istiyorum.Bu konuda en buyuk destegim Toprakkale halki olacak” dedi.

Sorunlari yaplilacak olanlari kendisinde cok iyi bildigini hatirlatan Ali Nak halen Toprakkale Belediyesinde Temizlik Isleri Müdürü olarak gorev yaptini belirtti.Halka hizmetin Hakka hizmet oldugunun altini cizerek sadece ama sadece hizmet icinde oldugunu koltuk sevdasi icinde olmadigini soyledi.Ali Nak daha sonra sunlari soyledi.” Toprakkale halkinin buyuk destegine guveniyorum.Allah kismet ederse onlarin destegi ile kazanmak istiyorum.Ve bu konuda onlara guveniyorum”

Share This:

































