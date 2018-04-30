Namlı’nın yeğeni Milletvekili aday adayı

Düziçinin yetiştirdiği İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FİRMASI ASLIHAN OSGB’nin de sahibi olan Aslıhan NAMLI, AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

HEP BİRLİKTE YENİ HEDEFLERE, HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN sloganlarıyla 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimde AK Parti’den Milletvekili aday adayı olarak yola çıktığını ve kendisini bu yola hazır olarak gördüğünü belirten Aslıhan NAMLI, Düziçi Belediye başkanı Ökkeş NAMLI’nın kardeşi Ali Namlı’nın da kızı.

Siyasetçi bir aileden gelen Aslıhan NAMLI, İş Sağlığı ve İŞ Güvenliği konularında yüksek lisans mezunu olup Düziçinde bu konu ile ilgili olarak kurduğu ASLIHAN OSGB isimli firmanın da sahibi. GES GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ yatırımcısı ve koordinatörü olan Aslıhan NAMLI, Osmaniye İş Kadınları Derneği kurucularından ve derneğin halen genel sekreteri.

Henüz 37 yaşında olmasına rağmen mesleğinde tanınmış ve başarılı iş kadınları arasında kısa sürede büyük yer edinen Aslıhan NAMLI, yardımsever, girişken ve yöresel konulara hakim bir kişiliğe sahip.

Haber:Süleyman Güzel/Düziçi