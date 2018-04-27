Obem Uygulamalı Tiyatro Ve Drama Kursiyerlerinden Muhteşem Gösteri

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM) bünyesinde açılan Uygulamalı Tiyatro ve Drama Kursu öğrencileri aldıkları eğitimi sahneye taşıdılar. OBEM kursiyerlerinin sahnelediği tiyatro gösterimi yoğun ilgi gördü.

Osmaniye Belediyesi ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen ‘Haydi Okula’ isimli 45 dakika süreli tek perdeli müzikal ve tiyatro oyunu Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Çocuklara ve yetişkinlere olmak üzere 2 seans halinde gösterimi yapılan oyun ilgiyle izlendi.

35 kursiyer yaklaşık 2,5 ay süren eğitim süresince, tiyatro konusunda uygulamalı ve teorik bilgiler alarak sahneye koydukları gösterideki üstün performansları büyük beğeni topladı.

OBEM tiyatro eğitmeni Serap Akbaş’ın yazıp yönettiği ‘Haydi Okula’ adlı tiyatro oyununda çocukları okuma yazmaya yönlendirme, okulu sevdirme, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi konu edildi.