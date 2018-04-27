MENÜ
Bugün: 27 NİSAN 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 107.614
DOLAR 4,0460
EURO 4,9032
ALTIN 172,05
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Obem Uygulamalı Tiyatro Ve Drama Kursiyerlerinden Muhteşem Gösteri82 defa okundu

kategorisinde,27 Nis 2018 - 16:18 tarihinde yayınlandı
Obem Uygulamalı Tiyatro Ve Drama Kursiyerlerinden Muhteşem Gösteri

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM) bünyesinde açılan Uygulamalı Tiyatro ve Drama Kursu öğrencileri aldıkları eğitimi sahneye taşıdılar. OBEM kursiyerlerinin sahnelediği tiyatro gösterimi yoğun ilgi gördü.

Osmaniye Belediyesi ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen  ‘Haydi Okula’ isimli 45 dakika süreli tek perdeli müzikal ve tiyatro oyunu Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Çocuklara ve yetişkinlere olmak üzere 2 seans halinde gösterimi yapılan oyun ilgiyle izlendi.

35 kursiyer yaklaşık 2,5 ay süren eğitim süresince, tiyatro konusunda uygulamalı ve teorik bilgiler alarak sahneye koydukları gösterideki üstün performansları büyük beğeni topladı.

OBEM tiyatro eğitmeni Serap Akbaş’ın yazıp yönettiği ‘Haydi Okula’ adlı tiyatro oyununda çocukları okuma yazmaya yönlendirme, okulu sevdirme, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi konu edildi.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ