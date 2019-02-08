maltepe escort
kartal escort
Ocak'ta 223 araç sürücüsüne 42 bin 538 lira ceza kesildi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 09 ŞUBAT 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 102.452
DOLAR 5,2511
EURO 5,9466
ALTIN 221,93
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Ocak’ta 223 araç sürücüsüne 42 bin 538 lira ceza kesildi123 defa okundu

kategorisinde,09 Şub 2019 - 02:36 tarihinde yayınlandı
Ocak’ta 223 araç sürücüsüne 42 bin 538 lira ceza kesildi

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ocak ayında yapılan trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 223 araca 42 bin 538 lira para cezası kesildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafik birimleri tarafından, 33 servis aracına 13 bin 995 lira, abartı egzozdan 13 araca 3 bin 55 lira, engelli yerine parktan 59 araca 12 bin 744 lira ve çift sıra park eden 118 araca 12 bin 744 lira olmak üzere toplam 223 araca 42 bin 538 lira para cezası tatbik edildiği belirtildi. Ayrıca 95 araç, 41 motosiklet ve elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiğinin belirtildiği açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam etmekte olduğu kaydedildi.

İbrahim EMÜL

 

Share This:

Etiketler:
Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ