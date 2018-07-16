ODAK, 15 Temmuz şehitlerini 3720 rakımda andı

Osmaniye Dağcılık Kulübü (ODAK) tarafından, 15 Temmuz Şehitlerini anmak için Aladağlarda bulunan 3720 rakım yüksekliğindeki Emler Zirvesine tırmanış faaliyeti düzenlendi. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen anma programına katılan ODAK üyeleri, 14 Temmuz günü Aladağlarda bulunan 2050 metre yükseklikteki Sokullupınar mevkiine kamp kurdu. 15 Temmuz günü gece yarısından sonra ise saat 3’te yürüyüşe başlayan dağcılar 7 saatlik bir tırmanıştan sonra 3720 rakım yüksekliğindeki Emler Zirvesine ulaşıp, Türk Bayrağı ve 15 Temmuz pankartı açtı. Burada yapılan törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okunarak dualar edildi. Törenin ardından 5 saatlik bir iniş ile kamp alanına tekrar ulaşıldı. Faaliyet ile ilgili açıklama yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve ODAK Başkanı Av. Muhammet Doğan, “Faaliyet sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından bu yıl 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programları 18 ilde yapılmıştır. Emler Zirve faaliyeti de bunlardan biridir. Bu programa Osmaniye adına ODAK kulübü olarak katıldık. 15 Temmuzda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz,gazilerimize sağlık diliyoruz, o gece yaşananları asla unutmayacağız ve Türk Milleti olarak devletimize ve demokrasiye sahip çıkacağız.” dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE