ODAK’ın Zorkun Etkinliğinde Sahipsiz Hayvanlara Yiyecek Verildi

Osmaniye Dağcılık Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Zorkun Yaylası kar Yürüyüşünün 10.su bu Pazar yapıldı. Faaliyete 31 doğasever katıldı.

ODAK üyeleri faaliyetin başlangıcında Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye temsilciliği tarafından temin edilen yiyecekleri yaylada mahsur kalan hayvanlara dağıttılar. Faaliyete Zorkun çarşı merkezinden başlandı. Şenliktepeye çıkan dağcılar, oradan büyük karanlık dere ve Dervişpınarı Yaylası istikametinden Mitisin yaylasına ulaştı. Mitisin yayla yolu üzerinden yürüyüşe devam edildi ve Zorkun yoluna çıkılarak faaliyet sona erdi. ODAK Başkanı Av. Muhammet DOĞAN, yaylaya çıkan insanlardan artan yiyeceklerini orada bırakmalarını, ancak hiç bir şekilde çöp bırakmamalarını istedi. Faaliyetlere devam edeceklerini söyleyen DOĞAN, Osmaniye’nin her mevsimi ile güzel bir şehir olduğunu ve bu güzellikleri tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.