ODAK’tan, Nemrut Dağı ve Halfeti Doğa Yürüyüşü etkinliği

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü ( ODAK ) tarafından, Nemrut Dağı ve Halfeti Doğa Yürüyüşü ve tekne turu etkinliği düzenlenecek. 1 ve 2 eylül günlerini kapsayacak olan etkinliğe 18 yaşından küçüklerin ebeveynleri eşliğinde katılabilecekleri sağlık problemi olan ve 10 yaşında küçük kişilerin ise katılamayacağı belirtildi. ODAK Başkanı Muhammet Doğan, genellikle orta zorlukta parkurun 6-7 kilometre olduğunu belirterek, ilin ve ülkenin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaç edindiklerini, katılımcılara çevre bilinciyle birlikte doğal hayatı korumayı ve sportif bir yaşam alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Faaliyet için uzun mesafe gidileceğinden kontenjanların sınırlı olduğunu belirten Doğan, “Herkes kendi kumanyasını getirecek kahvaltı için zamana göre mola verilecektir. Ayrıca su alınması önemli ve tavsiye edilir. İhtiyaç duyacağımız malzemeler ise mat kafa lambası-fener, bileklikli ayakkabı, sandalet, mutlaka yedek ayakkabı ve çorap, yedek kıyafet, mont, yağmurluk, şapka, güneş kremi, şort, havlu, eldiven, bere, termos, doğa yürüyüşlerine uygun bel destekli çanta ve baton kullanmanız tavsiye edilir.” dedi. Son kayıt tarihinin 31 ağustos olduğunu aktaran Muhammet Doğan, “Katılım ücreti kişi başı 120, öğrenci için ise 100 liradır. Ayrıca gezintimiz sırasında Nemrut dağı milli parkı giriş ücreti 10 lira Halfeti tekne turu ücreti 15 liradır ve katılımcı kendisi ödeyecektir.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE