ODAK’tan Sumbas Çem Kalesi’ne doğa yürüyüşü

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, Sumbas Çem Kalesi’ne doğa yürüyüşü etkinliği düzenlenecek. 17 aralık pazar günü yapılacak olan etkinliğe 18 yaşından küçüklerin ebeveynleri eşliğinde katılabilecekleri sağlık problemi olan ve 14 yaşında küçük kişilerin ise katılamayacakları belirtildi. ODAK Genel Sekreteri ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık Eğitmeni Yücel Erdoğan, genellikle kolay derece zorluktaki parkurun 10-12 kilometre olduğunu belirtti. Erdoğan, kulüp olarak doğal güzellikleri tanıtmayı amaç edindiklerini ve faaliyetlere katılan üyelere çevre bilinciyle birlikte doğal hayatı korumayı ve sportif bir yaşam alışkanlığı kazandırmayı hedef edindiklerini söyledi. En önemli kuralarının, grup birliğine uymak olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Amacımız, doğaya sadece ayak izimizi bırakmak ve dönüşte sadece çektiğimiz fotoğraflar ve videolarla dönmektir. Faaliyetimize katılacak olan herkes kendi kumanyasını getirecektir. Kahvaltı araçlardan inildiğinde zaman ayrılacaktır. Öğle yemeği, faaliyetin sonunda doğa içerisinde yapılacaktır. Ancak isteyen ücretini ödeyerek restoranda yiyebileceklerdir. Yeteri kadar su almanız tavsiye edilir.” dedi.

Paylaş