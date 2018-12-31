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OGC Başkanı İsrail Avcı Yeni Yılı kutladı170 defa okundu

kategorisinde,31 Ara 2018 - 20:48 tarihinde yayınlandı
OGC Başkanı İsrail Avcı Yeni Yılı kutladı

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı İsrafil Avcı, Yeni Yıl kutlama mesajı yayınladı.

OGC Başkanı Avcı mesajında şunları söyledi: “Acısıyla tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Her yeni yıl bir başka güzeldir. 2019 yılı da sizlere unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın. Güzel yıllar, mutlu yarınlar, güzel dostluklar bizimle olsun. Yeni yıl mutlulukları da beraberinde getirsin. Aileniz ve sevdikleriniz için 2019 yılı en güzel mutluluklar ve sevinçlerle geçsin. 2019’da mutlulukların üzüntülerden, başarıların başarısızlıklardan, güzelliklerin kötülüklerden çok olmasını temenni ediyorum.

Yeni yılda dostlarınız, arkadaşlarınız, akrabalarınız ve tüm yakınlarınızın sıcak sevgisi içinizi ısıtsın, güzel, sağlıklı ve huzurlu bir ömür sizlerin olsun. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm Osmaniyeli hemşerilerimin Yeni Yılı’nı kutluyorum.”

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