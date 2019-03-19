OGC Yönetiminden, Milli Eğitim Müdürü Albak’a ziyaret

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Yönetim Kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kısa süre önce kentte göreve başlayan Müdür Albak, Cemiyet Başkanı İsrafil Avcı ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret sırasında Başkan İsrafil Avcı, cemiyet hakkında müdür Albak’a bilgi verdi. Avcı, cemiyet üyesi yerel ve ulusal basın temsilcileri ile eğitim camiasının her zaman yanında ve destekçisi olduklarını belirterek, “Sayın müdürümüz görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunmak üzere bugün buradayız. Kendisine eğitim öğretim adına yapacağı tüm çalışmalarda başarılar diliyoruz.” dedi. Müdür Aydın Albak ise yapılan nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı’ya ve yönetimine teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE