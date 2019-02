OGC Yönetiminden Müdür Okumuş’a ‘Hoş geldin’ ziyareti

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı İsrafil Avcı ve yönetim kurulu üyeleri, kentte kısa süre önce göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’a ‘Hoş geldin’ ziyaretinde bulundu. OGC yönetiminin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Müdür Okumuş, basın ile her zaman diyaloglarının iyi olacağını, kente hep birlikte hizmet edeceklerini söyledi. Sohbet ortamında geçen görüşmede, özellikle son günlerin gündem konusu olan Özel Harekat polislerinin şehrin ana caddelerinde gezmesini değerlendiren Okumuş, “Özel Harekat polisleri de artık vatandaşlarla iç içe olmalıdır. Sokaklarda polisin de rahatlıkla gezmesi lazım ki, vatandaşlarımız da gönül rahatlığı ile huzurlu bir şekilde gezebilsin.” dedi. Kendisinin asayiş, terör ve narkotik konularında uzman olduğunu ifade eden Okumuş, “Osmaniye’de huzuru ve güvenliği bozan beni ve teşkilatımı, daha doğrusu devleti karşısında bulur. Ben ne asayiş konusunda ne de narkotik konusunda kesinlikle taviz vermem. Bu şehirde herkes kanunlara ve yasalara saygılı vatandaş olarak yaşamak zorundadır.” diye konuştu. Bugünlerde ziyaretler dolayısıyla yoğun olduğunu ve dışarı çıkamadığını da belirten Okumuş, ziyaretlerin tamamlanmasının ardından kendisinin de Osmaniye sokaklarında dolaşacağını ve vatandaşlarla iç içe olarak sohbet edeceğini söyledi. Emniyet Müdürü Okumuş’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen OGC Başkanı İsrafil Avcı ise “Bizler basın olarak bugüne kadar her zaman askerimizin ve polisimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizlere gösterdiğiniz bu sıcak ilgi ve samimi açıklamalarınız bizleri memnun etti. Ülkemizin en çok şehit veren ili olan Osmaniye halkı da asker ve polisini her zaman sevmiştir. Çalışmalarınız ile sizi daha da çok sevecektir. İnşallah şehrimizde huzur ve güven daim olur. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE