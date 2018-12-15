OGC’de Başkan Avcı, güven tazeledi

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nin (OGC) olağan kongresinde mevcut başkan İsrafil Avcı, güven tazeledi. Cemiyet binasında, Valilik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Turunç’un Divan Başkanlığı’nı, katip üyeliklerini ise Büşra Nur Aslan ve Gurbet Arslanlı’nın yaptığı kongrede, faaliyet ve denetim kurulu raporları okunarak kabul edildi. Divana verilen İsrafil Avcı Başkanlığındaki liste genel kurula sunuldu. Başka liste olmayınca, genel kurula açık oylama teklifi yapıldı. Genel kurul üyelerinin oy birliği ile cemiyete kayıtlı 103 üyeden katılımcı 54 kişinin oyunu alan mevcut başkan İsrafil Avcı, yeniden başkan seçildi. Başkan Avcı, konuşmasında, üyelerine teşekkür ederek, “Yönetim kurulu ve üyelerimizin üstün gayret ve destekleri ile başarılı bir üç yıllık dönemimiz olduğuna inanıyorum. İnşallah yeni dönemde de aynı şekilde, bir çok güzel projelere imza atacağız. Önümüzdeki üç yıllık dönem içerisinde çok güzel projelerimiz olacak ve bunları bir bir hayata geçireceğiz. Bizler yine elimizden geldiğince Osmaniye’mizin tanıtımı için de mücadelemiz olacak. Artık Osmaniye Gazeteciler Cemiyetine bir itibar kazandırdık. Bu itibar önümüzdeki üç yıllık dönem içerisinde inşallah zirve yapacak. Başta meslek büyüklerim olmak üzere kongremize katılan, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, kongremizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nin İsrafil Avcı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Ali Celal Kaymak, Mustafa Bardak, İbrahim Emül, Mehmet Çakmak, Muhammet Kırlar ve Murat Boz.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE