Oğlunu uyuşturucuya kurban veren babanın feryadı: Başka yürekler yanmasın

Osmaniye’de oğlunu uyuşturucu yüzünden kaybeden demirci ustası Sakıp Karataş, “Benim Yüreğim Yandı, başka ailelerin yüreği yanmasın. Yetkililer bu olaya, bu işin içinde olanlara bir savaş açmalı.” dedi. Geçtiğimiz günlerde boş bir arazide hareketsiz vaziyette çevredeki vatandaşlar tarafından bulunan 25 yaşındaki Serhat Karataş, çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aşırı dozda uyuşturucu aldığı belirlenen Karataş, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Karataş, doktorların tüm çabasına rağmen iki gün sonra hayatını kaybetti. İşsiz olduğu öğrenilen genç adam, Belediye Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

BABA KARATAŞ: BAŞKA YÜREKLER YANMASIN

Oğlunu uyuşturucu yüzünden genç yaşta kaybeden acılı baba Sakıp Karataş ise başka yürekler yanmasın diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Baba Karataş, “Artık yeter, her gün bir gencimiz bu lanet uyuşturucu batağında gencecik hayatları soluyor. Yetkililer bu olaya, bu işin içinde olanlara bir savaş açmalı. Yazıktır, günahtır, yüreğim yanıyor, kan ağlıyorum, bugün benim Serhat’ım gitti, yarın başka analar, babalar ağlamasın, yürekler yanmasın. Bizler aileler olarak gereken ne ise onu yapmaya hazırız.” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE