Öğrenciler bilim fuarında hünerlerini sergiledi

Osmaniye Merkez Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı” kapsamında hazırlanan toplam 20 proje görücüye çıktı. Çok amaçlı salonda düzenlenen Bilim Fuarı sergisinin açılışı okul müdürü Ali Çenet tarafından yapıldı. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği fuarda, öğrenciler tarafından projeleri tek tek anlatılıp yaptıkları icatlar tanıtıldı. Etkinliğe katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Takırtaş, Cebelibereket Ortaokulu Müdürü Nazif Ercemal, Saimbey Ortaokulu Müdürü Hatice Atakan, Ülkü İlkokulu Müdürü Oğuz Kara, Şehit Binbaşı Oğuz Apanoğlu İlkokulu Müdürü Talat Birbiçer ve Şehit Mehmet Ali Sarak Ortaokulu Müdürü Ümit Kök’te programa katılarak stantları gezdiler. Bilimsel bir fuarın okullarında açılmasından gurur duyduğunu belirten Merkez Atatürk Ortaokulu Müdürü Ali Çenet, “TÜBİTAK Fuarımızı açmış bulunuyoruz. Bu fuar, her yıl Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde okullarımız tarafından sene başında başlatılan çalışmayla sene sonunda emeklerin gösterimidir. Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Çelik’in destekleriyle bu fuarı gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca velilerimizden de büyük destekler görüyoruz. Öğrencilerimiz öğretmenlerinin yardımıyla bu fuarları açıyorlar. Osmaniye bu konuda çok hassas, ilgili ve bayağı yol kat etmiş durumdadır. Bundan dolayı herkesi kutluyorum. Atatürk Ortaokulu olarak biz onların temsilcisiyiz. Diğer okullarımızda şuanda aynı program gerçekleştirmekte” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE