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Öğrenciler için, tanıtım ve rehberlik standı kuruldu275 defa okundu

kategorisinde,08 Ağu 2018 - 15:26 tarihinde yayınlandı
Öğrenciler için, tanıtım ve rehberlik standı kuruldu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde, üniversite adaylarına yönelik, tanırım ve rehberlik standı açıldı. Üniversite adaylarının geleceklerini belirleyecekleri tercih döneminin başlamasıyla OKÜ, öğrencilere kılavuzluk yapmak amacıyla Park 328 AVM’de stant kurdu. Kurulan standın ilk gününde aday öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Stantta görevli personelleri tarafından gençlere, üniversite ile ilgili tanıtım broşürü ve bölümlerin anlatıldığı tanıtım katalogu takdim edilerek bilgi veriliyor. Stantta OKÜ’nün ayrıca tercih yapacak olan adaylara rehberlik noktasında da yardımcı olunuyor. Standın gün içerisinde 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edebilerek bilgi edinilebileceği kaydedildi.

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