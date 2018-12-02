Öğrenciler, Karaçay Vadisinde çevre temizliği yaptı

Osmaniye’de bir gurup ilkokul öğrencisi, Karaçay Mesire Alanında çevre temizliği yaptı.Ülkü İlkokulu gönüllü öğrencileri tarafında, ‘Doğamı koruyorum geleceğimi planlıyorum’ sloganıyla başlatılan temizlik projesini hayata geçirildi. Şehir merkezine dört kilometre mesafede bulunan Karaçay mesire alanında düzenlenen çevre temizliğine İl Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Sarıdağ, Okul Müdürü Oğuz Kara, Rehberlik Öğreteni Ferhat Bıçı, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Okul Müdürü Oğuz Kara, gelecek nesillere emanet olarak bırakılacak olan mesire alanları ve su kaynaklarını yaşatmak için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Müdür Kara, katılımlarından dolayı tüm öğrenciler ve velilere teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Daha sonra öğrenciler eldivenlerini takıp aileleri ve öğretmenleri ile birlikte çevre temizliği yaptılar. Öğrenciler ayrıca, faaliyet süresince ellerinde, ‘Doğa bekçi ile değil sevgi ile korunur’, ‘Çevreni temiz tut ki geleceğin kirlenmesin’, ‘Çevre, miras değil gelecek nesillere devredilecek emanettir’ yazılı dövizlerden taşıdılar. 4’üncü sınıf öğrencisi Hayrunisa Suveren, Karaçay’ın temiz olduğunu göstermek ve Osmaniye şehrindeki insanlara örnek olabilmek için temizlik kampanyasına katıldığını söyledi. Suveren, “Bölge çok kirletilmiş durumda. Buralara gelen insanlara çevrenin temiz tutulması noktasında uyarılarda bulunmak istiyorum. Lütfen çevremize atık poşet ve plastik şişe gibi zararlı atıkları bırakmayalım. Onları toplayıp, çöp kutularına bırakalım.” dedi.

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