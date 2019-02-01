Öğrenciler, OKÜ Oyuncak müzesini gezdi

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesinden yararlanmakta olan çocuklara yönelik gezi düzenlendi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Oyuncak Müzesi, Planetaryum ve Laboratuar gezisine 25 öğrenci katılım sağladı. Etkinlikte öğrenciler, OKÜ Karacaoğlan Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi içerisindeki Celal Atasever Oyuncak Müzesini gezerek, unutulmaya yüz tutmuş ve kendi kültürümüze ait oyuncakları görerek geleceği daha iyi hayal etmeleri sağlandı. Ayrıca Planetaryum da 20 dakikalık gökyüzü gözlem gösterisi izlendi, ardından üniversitedeki kütüphane çocuklara tanıtıldı. Gezi programı, proje kapsamında olan öğrencilere karne hediyesi olarak eğlenceli zaman geçirmeleri sağlandı. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

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