Öğrencilerden ‘Bir destandır Çanakkale’ programı

Osmaniye’de Yediocak İlkokulu 2- E Sınıfının koca yürekli öğrencileri, sınıf öğretmenleri Gülcan Güvercin önderliğinde hazırladığı “Bir destandır Çanakkale” adlı program, ilgiyle izlendi. Program öğrencilerin ‘Çanakkale Destanı’ konulu şiirleri okumasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrencilerin sunumunda gerçekleşen programın devamında şehitlerin ruhu için Kur’an-ı Kerim okunup dua yapıldı. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programı kapsamında düzenlenen gösteride yöresel kıyafetler giyen minikler, Mustafa Kemal Atatürkler, Seyit Onbaşılar, Maraşlı Cumalar; Edirneli, Sivaslı, Urfalı Aliler, Mehmetler, Rüstemler ve adını bilinmeyen nice on beşlileri dillerinde ve gönüllerinde yer vererek sahneye taşıdılar. Öğrencilerin duygulandıran gösterisi uzun süre alkışlandı. Şanlı bir milletin, şanlı destanının anlatıldığı programa, Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Şevket İyi, Yediocak İlkokulu Müdürü Hasan Aktaş, okul müdür yardımcıları, öğretmenler ve veliler katıldı. Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Şevket İyi ve Okul Müdürü Hasan Aktaş, 2/E Sınıfı öğrencilerini tebrik ederek Çanakkale Zaferinin 104. yılı dolayısıyla düzenlenen “Bir Destandır Çanakkale” programı anısına hazırlanan kupaları koca yürekli miniklere verdiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE