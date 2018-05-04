Öğrencilere ağız ve diş taraması yapıldı

Osmaniye’de 60 ayını doldurmuş anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik, ağız ve diş taraması yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, koruyucu sağlık çalışmaları kapsamında, kentte öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldığını belirtti. Ağız ve diş hastalıklarının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en sık rastlanan sağlık sorunu olduğunu belirten Öznavruz, “2014 yılı TÜİK verilerine göre 0-6 yaş grubu çocuklarda ilk beş hastalık arasında, 7-14 yaş grubunda ise ilk sırada yer almaktadır. Toplumda görülme sıklığının yüksekliği, genel sağlığa olan etkileri gibi nedenlerden dolayı bahse konu hastalıklar önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmekte ve mücadelede tedaviden çok koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulaması gerektiği tüm dünyada kabul görmektedir. Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak Koruyucu Ağız Ve Diş Sağlığı Bilimsel Danışma Komisyonunun da tavsiyeleri doğrultusunda, ülkemiz genelinde yürütülen 60 ayını doldurmuş anasınıfı ve tüm ilkokul öğrencilerine yönelik sürdürülen çalışmalar ilimiz genelinde aktif şekilde devam etmektedir.” dedi.

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