Öğrencilere “Bilinçli Tüketim ve Gıda Güvenliği” eğitimi

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce, Özel Bilge Atabey Ortaokulun öğrencilere yönelik “Bilinçli Tüketim ve Gıda Güvenliği” eğitimi düdenlendi. 160 öğrencinin katıldığı eğitimlerde, Güvenilir gıda nedir? Gıdaların muhafazasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Gıda satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? gibi soruların cevapları verilirken hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon kavramları ile kişisel hijyen kuralları anlatıldı. Ayrıca alışverişte etiket bilgilerinin kontrolü ve dikkat edilmesi gereken hususular üzerinde duruldu. Oldukça verimli geçen eğitimlerde öğrencilerin konuya olan ilgisi dikkat çekti. Eğitimler Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesinde görevli resmi kontrol görevlileri Gıda Yüksek Mühendisi Onur Tenekeci, Ziraat Mühendisi Mehmet Batkı ve Veteriner Hekimi Hasan Kuru tarafından verildi. Gıda güvenilirliği eğitimlerine 2018 – 2019 eğitim öğretim döneminde artan sayılarda devam edilmesi planlanmakta olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, bakanlığın, 2018-2022 Stratejik Planında yer alan; uluslararası standartları gözeterek, üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması için gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan “Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek” hedefi doğrultusunda ortaöğretim öğrencilerine yönelik Gıda Güvenilirliği eğitimi düzenlendiği belirtildi.

Haber;İbrahim EMÜL/OSMANİYE