Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 669 bin ders kitabı okullarda

Osmaniye’de ücretsiz olarak dağıtılacak olan 669 bin ders kitabı, tüm okullara ulaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Şube Müdürü Hacı Ahmet Kavun ile birlikte ücretsiz ders kitabı dağıtım noktasını ziyaret ederek çalışmaları yakından takip etti. Müdür Albak, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ücretsiz verilen 669 bin ders kitabının, kitap dağıtım ekipleri tarafından bir hafta içerisinde okullara dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti. Albak, okullarda kitapların sıraların üzerinde hazır hale getirilmiş olduğunu ve öğrencilerin ilk ders zili çaldığında kitaplarını sıralarının üzerinden alacaklarını söyledi. Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, bütün öğrencilere ve eğitim camiasına başarılı ve hayırlı bir eğitim yılı dileğinde bulundu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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