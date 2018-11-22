Öğrencilere ücretsiz diş macunu ve fırçası dağıtıldı

Osmaniye’de ‘Diş Hekimliği Günü’ etkinlikleri kapsamında, öğrencilere ücretsiz diş fırçası ve macunu dağıtıldı. Park 328 Alışveriş Merkezinde açılan standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında yaklaşık 60 bin öğrenciye diş fırçası ve macunu dağıtımı sağlandığını, birinci dönem 10 bin 42 ve ikinci dönem de ise 12 bin 308 öğrenciye florürlü vernik uygulaması gerçekleştirildiğini söyledi. Uygulama öncesi toplamda 8 bin 289 öğrencinin ağız diş muayenesi yapıldığını kaydeden Öznavruz, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalarımız hız kesmeden devam etmekte ve bu bağlamda öğrenci, öğretmen ve halkımıza yönelik farkındalık çalışmaları, eğitimler, çeşitli etkinlikler planlanarak hayata geçirilmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı Haftası sebebiyle ilimizde farkındalık oluşturmak amacı ile faaliyetler yapılmaktadır.” dedi. Ağız ve diş sağlığının, sağlıklı bir yaşam sürecinin vazgeçilmezlerinden olduğunu vurgulayan Dr. Öznavruz, “Bu nedenle diş hekimlerimize, insan sağlığı için son derece önemli olan ağız ve diş sağlığının korunması gibi büyük bir sorumluluk düşüyor. Böylesi seçkin ve kutsal bir mesleğin mensupları diş hekimlerimizin, “Diş Hekimliği Gününü” ve yine aynı tarihe tekabül eden “Ağız ve Diş Sağlığı Haftasını” kutluyoruz.” şeklinde konuştu. Diş ve diş eti hastalıklarının, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en sık rastlanan sağlık sorunlarından biri olduğunun altını çizen Öznavruz şöyle devam etti: “2016 yılı TÜİK verilerine göre, ağız ve diş hastalıkları, 0-6 yaş grubu çocuklarda ilk beş hastalık arasında, 7-14 yaş grubunda ise yüzde 23,4 ile ilk sırada yer almaktadır. Sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar. Bir başka ifadeyle ağız ve diş sağlığının korunması, birçok hastalığın önlenmesi demektir. Ağız ve diş sağlığının, genel sağlığımızın önemli bir parçası olması nedeniyle; düzenli diş hekimi kontrolleri ve koruyucu diş hekimliği uygulamalarının bir yaşam tarzı olarak kabul görmesinin sağlanması Bakanlığımızın temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda; tüm toplumu kapsayacak şekilde ağız ve diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi, koruyucu diş hekimliği uygulamalarının bir yaşam tarzı olarak kabul görmesi, düzenli diş hekimi kontrollerinin yaygınlaştırılması, bu sayede diş çürüğü ve diş eti hastalıkları ile bunlardan kaynaklanan sistemik hastalıkların görülme sıklığının en aza indirilmesi amacıyla farkındalık eğitimleri planlanmıştır.” Daha sonra Diş Tabibi Selen Hocaoğlu tarafından öğrencilere diş sağlığı ve ağız bakımıyla ilgili bilgiler verildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE