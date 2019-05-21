Öğrencilerin ellerinde şekillenen sanat eserleri sergilendi

Osmaniye’de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin ellerinde şekillenen sanat eserleri, “KYK Kültür Sanat Sokağı Sergisi” adı altında vatandaşların beğenisine sunuldu. “KYK Kültür Sanat” faaliyetleri çerçevesinde, 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde, Osmaniye Merkez ve Kadirli İlçesinde açılan kurslarda, kız öğrenciler tarafından yapılan tablo ve el işi ürünlerinden oluşan yaklaşık 500 eser, Park 328 Alışveriş Merkezi’den 2 gün süreyle sergilenecek. Serginin açılışı, Vali Yardımcısı Merin Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ve diğer katılımcılarla birlikte yapıldı. Vali Yardımcısı Metin Esen, sergiyi gezerek yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldın. Metin Esen, öğrencilere yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünlerden dolayı teşekkür edip, başarılar diledi. KYK Osmaniye Kız Yurdu Müdürü Sevgi Sabah Çakmaz, kursların öğrencilere yönelik akademik ve kültürel olarak açıldığını belirtti. Çakmaz, “Bu kurslarımızda çini, filografi, geri dönüşüm tasarım kursu, giyim aksesuarları gibi Milli Eğitim ve İŞKUR destekli bir çok kurslar yürütmekteyiz. Amacımız, öğrencilerimizin boş vakitlerini değerlendirmek. Öğrencilerimizin, el becerilerini geliştirmektir.” dedi. Bunların haricinde, öğrencilere yönelik sportif kurslarda düzenlendiğini kaydeden Müdür Çakmaz, “Sene sonunda turnuvalara katılmaktadır öğrencilerimiz. Bugün burada ise toplam 100 tablomuz ve 400’e yakın el ürünü eserlerimiz bulunmaktadır. Birinci ve ikinci öğretim öğrencilerimize yönelik gündüz ve gece kurtlarımız olmaktadır. Sergimize tüm sanatseverleri dergimize bekliyoruz. KYK öğrencilerimizin şimdiye kadar çıkartmadıkları ürünleri bu sergimizde bulabilecekler.” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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