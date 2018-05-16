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Öğrendiklerini üreterek, kazanıyorlar246 defa okundu

kategorisinde,16 May 2018 - 15:38 tarihinde yayınlandı
Öğrendiklerini üreterek, kazanıyorlar

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde açılan kurslara katılan kadınlar, öğrendiklerini üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el işi kurslarına katılan kadınlar, boş zamanlarını değerlendirerek öğrendiklerini sosyal medya üzerinden satışını yapıyorlar. Toprakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Kızıl; vatandaşların ekonomik gelir sağlayabilmeleri amacıyla çeşitli kurslar açtıklarını söyledi. Kursa katılan vatandaşlar gelir elde etmeye başladığını belirten Kızıl, “Kursiyerlerimiz ürünlerimizi sosyal medya üzerinden tanıtıp sipariş alıyorlar. Siparişleri kimisi evinde kimisi de burada üretiyor. Bu ürünlerden elde edilen geliri de kursiyerlerimize veriyoruz. Öğrendiklerini üreterek kazanmaları, ev ekonomilerine katkıda bulunmaları bizleri de mutlu etmekte.” diye konuştu.

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