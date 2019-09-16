Öğretmen ve öğrencilerinden bisiklet turu etkinliği

Osmaniye Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, öğrencileriyle birlikte bisiklet turu etkinliği düzenledi. Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Bisiklet Kulübü Başkanı Yunus Emre Uzunkaya’nın da katıldığı faaliyet, yaklaşık 30 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Beden eğitimi öğretmeni Bahadır Taşdurmaz, tur sonunda öğrencilere sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımı hakkında kısaca bilgi verdi. Taşdurmaz bisiklet turlarının kentte ve ülke genelinde her geçen gün yaygınlaştığını belirterek insanları bu spora davet etti. OKÜ Bisiklet Kulübü Başkanı Yunus Emre Uzunkaya ise her zaman düzenli olarak bisiklet turları düzenlediklerini, amaçlarının insanlara bu sporu sevdirmek olduğunu söyledi. Uzunkaya, bisikletin, vücudun genelini hareket ettirdiğinden dolayı kilo vermede ve kas yapmada iyi bir egzersiz aracı olduğunu, vücudun kan akışını düzenlerken aynı zamanda kalp ve damar sağlığına da destek olup, yüzde 50 kalp krizi riskini azalttığını sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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