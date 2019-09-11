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Öğretmenler, doğa yürüyüşü eğitiminde buluştu116 defa okundu

kategorisinde,11 Eyl 2019 - 15:13 tarihinde yayınlandı
Öğretmenler, doğa yürüyüşü eğitiminde buluştu

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmenlerin 2019 eylül dönemi mesleki çalışmaları kapsamında Doğa Yürüyüşü Eğitimi düzenlendi. Düziçi İlçesindeki Karlıca Mahallesi Guzoluk Yaylası ve Karaçay Şelalesine düzenlenen programlara, 20 öğretmen katıldı. Öğretmenlerin severek katılım gösterdiği doğa yürüyüşünde doğa temelli aktiviteler gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen mesleki çalışma programı çerçevesinde gerçekleşen doğa yürüyüşü eğitimi üç gün teorik iki gün uygulamalı olarak tamamlandı. Sonrasında, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’a ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Halil İbrahim Kahraman’a yıldız çiçeği takdim edilerek, yeni eğitim ve öğretim yılını hayırlama ziyareti gerçekleştirildi. Müdür Aydın Aşbak, mesleki çalışma kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşünde öğretmenlerin tabiatla iç içe olmalarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, 9 eylül’de başlayan eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere aileleriyle birlikte başarılar getirmesi temennisinde bulundu.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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