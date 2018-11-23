Öğretmenler günü hatıra ormanına 100 fidan

Osmaniye’de, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, 2016 yılında iki hektarlık alanda oluşturulan hatıra ormanına bu yılda 50 fıstık çamı, 25 mavi servi ve 25 kara servi olmak üzere 100 fidan daha dikildi. Fidan dikim törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. İlk fidanı dikerek can suyunu veren Vali Coşkun, tüm öğretmenlerin günlerini kutlayarak, dikilen fidanlarla öğretmenler için oluşturulan hatıra ormanının daha büyük ve çok daha güzel bir orman olmasını temenni etti. Vali Coşkun’un ardından protokol mensupları da fidan dikerek, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladılar

Share This:

































