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Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası108 defa okundu

kategorisinde,24 Kas 2018 - 15:10 tarihinde yayınlandı
Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası

Osmaniye’de, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, masa tenisi turnuvası düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya 21 öğretmen katıldı. Masa Tenisi Müsabakaları ardından yapılan ödül töreninde sporculara çeyrek altın, para ödülü ve giyim paketi hediye olarak verildi. Müsabakada derece elde eden öğretmenler ise şöyle; Hasan Topak, Adem Boz, Bahadır Taşdurmaz ve Mehmet Yıldırım

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