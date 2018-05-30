Öğretmenler ‘Komşu Köyün Delisi’ni oynadı

Bahçe’nin Bahçe İlçesinde, Dr. Üstün Dökmen’in yazdığı ‘Komşu Köyün Delisi’ isimli oyununu sahneleyen öğretmenler büyük alkış aldı. Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda, İlçede görev yapan öğretmenler tarafından hazırlanan “Komşu Köyün Delisi” adlı tiyatro gösterimine Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı İbrahim Baz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mustafa Karakaya, kamu kurum temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Tiyatro gösterimi Kaymakamımız Müfit Gültekin, böyle bir organizasyon hazırladıkları için emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletip, tiyatro oynamanın medeni bir cesaret gerektirdiğini ifade ettiler.

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