Öğretmenlere, okula uyum ve ilkokula hazırlık eğitimi

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından yürütülen ve okul öncesi ve 1.sınıf öğretmenlere yönelik “Okula Uyum ve İlkokula Hazırlık” başlıklı uygulamalı eğitim düzenlendi. Öğretmenevi’ndeki programa konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç.Dr.Özgül Polat katıldı. Doç. Dr. Özgül Polat, “Çocuklar merak yetileriyle doğarlar ve soru soran çocuk merak eden çocuktur. Bizim yapmamız gereken çocuklarımıza derinlemesine esnek ve kapsamlı düşünme becerileri kazandırmayı sağlamaktır. Çocuklara zihin haritalama ve kavramlarla ilgili bağlantıyı güçlendirmeliyiz. Ayrıca çocuklara duyu eğitimini ve ritim keşfetmesini sağlamlaştırmalıyız. Böylelikle beynin çok fonksiyonlu alanları aktivite edilir.” dedi. Katlımızı öğretmenlere okula uyum ve ilkokula hazırlık konuları uygulamalı bir şekilde tüm detaylarıyla anlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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