MENÜ
Bugün: 22 EYLÜL 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 100.237
DOLAR 5,7428
EURO 6,3303
ALTIN 280,12
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Öğretmenlere, okula uyum ve ilkokula hazırlık eğitimi140 defa okundu

kategorisinde,21 Eyl 2019 - 15:36 tarihinde yayınlandı
Öğretmenlere, okula uyum ve ilkokula hazırlık eğitimi

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından yürütülen ve okul öncesi ve 1.sınıf öğretmenlere yönelik “Okula Uyum ve İlkokula Hazırlık” başlıklı uygulamalı eğitim düzenlendi. Öğretmenevi’ndeki programa konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç.Dr.Özgül Polat katıldı. Doç. Dr. Özgül Polat, “Çocuklar merak yetileriyle doğarlar ve soru soran çocuk merak eden çocuktur. Bizim yapmamız gereken çocuklarımıza derinlemesine esnek ve kapsamlı düşünme becerileri kazandırmayı sağlamaktır. Çocuklara zihin haritalama ve kavramlarla ilgili bağlantıyı güçlendirmeliyiz. Ayrıca çocuklara duyu eğitimini ve ritim keşfetmesini sağlamlaştırmalıyız. Böylelikle beynin çok fonksiyonlu alanları aktivite edilir.” dedi. Katlımızı öğretmenlere okula uyum ve ilkokula hazırlık konuları uygulamalı bir şekilde tüm detaylarıyla anlatıldı.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ