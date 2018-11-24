Öğretmenleri için koştular

Osmaniye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atletizm yarışmaları yapıldı. 7 Ocak Stadyumunda gerçekleşen yarışlara, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde 43 kız 80 erkek olmak üzere toplam 123 sporcu katıldı. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı Atletizm İl Temsilcisi Kemal Özaslan ve Beden Eğitimi Öğretmenleri de yarışları izledi. 1000 metre kızlarda; Kevser Ateş, Ayşe Nur Aşık ve Meryem Alçı. 800 metre kızlarda; Zekiye Sulatan Önügören, Meryem Sultan İren ve Hasibe Duman. 1000 metre erkeklerde; Ali Kelbekli, Yusuf Kaya ve Mehmet Karabulut. 800 metre erkeklerde; Abdullah Semih Sönmez, Halil Urtekin ve Erdem İnceoğlu ve 1500 metre erkeklerde ise Taha Özgüven, Yusuf Çarsak ve Mehmet Alaşahan derece elde etti. Çok çekişmeli geçen müsabakalar sonunda yapılan ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından verdi.

Share This:

































