‘Öğretmenlerimizin Üstün Çabaları İle Geleceğimizden Hiçbir Kaygımız Ve Endişemiz Yoktur.’

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ sözünü hatırlatarak öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Değerli öğretmenlerimiz yurdumuzun her köşesinde, fedakârca çalışmakta, güçlüklerle mücadele etmekte, oradaki vatandaşlarımıza, çocuklarımıza yeni ufuklar açmak için çaba harcamaktadır. Milli ve manevi değerlerimizi koruyup yüceltecek nesiller yetiştiren değerli öğretmenlerimizin üstün çabaları ile geleceğimizden hiçbir kaygımız ve endişemiz yoktur.

Büyük fedakârlıklar gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip yetiştirdikleri ilim ve irfan ordusu ile ülkemizi daima ileriye götürme gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizi yürekten selamlıyorum. Sevgili yavrularımıza öğretmenleriyle birlikte başarılar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle takdire şayan gayretleriyle bizleri daima müreffeh bir geleceğe taşıyan siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi esnasında şehit düşen ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” dedi.