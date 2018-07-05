Öğretmenlerin Çevre Eğitimi Sona Erdi 

Sarıyer Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı’nın bir araya gelerek uyguladığı ‘Kentimin Öyküsü’ projesi kapsamında öğretmelere müfredat, sınıf içi uygulamalar gibi farklı konularda eğitimler verildi. 12 haftalık program sonrasında tecrübelerini öğrencileriyle paylaşan eğitimciler, proje sayesinde çocukların yaşadıkları dünyaya ve şehre farklı bir gözle baktıklarını söyledi.

Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) ve ÇEKÜL Vakfı’nın okul müfredatına paralel ve ek olarak gerçekleştirdiği ‘’Kentimin Öyküsü’’ adlı proje eğitimi sona erdi. 7 şube, 9 atölye ve 300 ‘den fazla öğrencinin katıldığı eğitimde dünyanın, insan ve kültürel etkiler sonucunda geçmişten günümüze nasıl geldiği adım adım gözlemlendi. Sınıf içi uygulamalar, sosyal ve kültürel kazanımlar, doğal mirası farklı yönleriyle keşfetme gibi konularda eğitim alan öğretmenler, ünitelerde yer alan oyunlarla öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine olanak sağladı.

ÖĞRENMENİN KEYFİNİ YAŞADILAR

Proje içinde’ Sofralarımızdaki Miras’ ve ‘Geçmişin Fısıltısı’ adlı konular hem öğretmenler hem de öğrenciler içinde en dikkat çekici oldu. Bugüne kadar ilgi duyulmayan yemeklerin, içeceklerin öyküsünü dinleyen çocuklar, yapım aşamasında da yer aldı. Aile büyüklerine ait baston, tabak, güğüm, saat vb. objeleri sınıf ortamına getirerek, yapılışından tutun da tarihçesine kadar büyük bir heyecanla öğrenen çocuklar öğrenmenin keyfini yaşadı. Yaşadıkları dünyanın oluşumunu, insan faktörünün havadan suya, topraktan hayvana ne denli tahrip edici bir etkiye sahip olduğunu yapılan ön çalışmalar ve grup sunularıyla gözlemlendi.

PROJEDE YER ALMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ

Çocuklarla birlikte eşsiz bi tecrübe yaşadıklarını ve gelecek yıl da eğitime devam etmek istediklerini ifade eden SAGEM Koordinatörü Serap Genç, eğitimciler, doğa, insan ve kültür arasındaki vazgeçilmez bağını kimi zaman şube içinde, kimi zaman da dış çevre çalışmalarında gözlemleme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Genç; “Yeri geldi geçmişin fısıltılarını daha yakından duymak için bir müzeye gittik, yeri geldi hep beraber bir tohumu inceledik ve hep beraber yöresel bir yemeği yapıp beraber yedik. Yine yeri geldi bir türküde bir kentimizin öyküsünü dinledik” diyerek projede yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.